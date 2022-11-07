Наука и технологии
08:41, 07 ноября 2022
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Оказались нужными: Twitter попытался вернуть часть уволенных Маском сотрудников

Их компетенции ещё могут пригодиться

Илон Маск начал своё руководство соцсетью Twitter с массовых увольнений. Теперь журналисты выяснили, что компания пытается вернуть некоторых сотрудников, так как они оказались нужными.

Оказались нужными: Twitter попытался вернуть часть уволенных Маском сотрудников

Как пишет Bloomberg, Twitter обращается к десяткам сотрудников с просьбой вернуться. Утверждается, что часть из них уволили просто по ошибке. Ещё часть уволили, а потом осознали, что их работа и опыт могут потребоваться для создания новых функций соцсети.

Ранее ООН попросила Илона Маска обеспечить в Twitter соблюдение прав человека, потому что взволнована сокращениями.

Источник:РБК
Теги:
#Илон Маск
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