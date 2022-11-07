Оказались нужными: Twitter попытался вернуть часть уволенных Маском сотрудников

Как пишет Bloomberg, Twitter обращается к десяткам сотрудников с просьбой вернуться. Утверждается, что часть из них уволили просто по ошибке. Ещё часть уволили, а потом осознали, что их работа и опыт могут потребоваться для создания новых функций соцсети.

Ранее ООН попросила Илона Маска обеспечить в Twitter соблюдение прав человека, потому что взволнована сокращениями.