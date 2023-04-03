Оказалось, что Да Винчи рисовал свои картины едой

«Письменных источников по этому поводу очень мало, и до сих пор не проводилось ни одной научной работы по изучению этого предмета с такой глубиной», — пояснили авторы исследования.

Результаты их работы показывают, что даже с очень небольшим количеством яичного желтка можно добиться удивительного изменения свойств масляной краски. Дело в том, что белки яичного желтка подавляют поглощение воды краской во влажной среде.

Пока картины сохли, они также помогали предотвратить пожелтение и образование складок — «проблема, с которой сталкивался даже Леонардо да Винчи», как показало исследование. Художники «дали нам возможность любоваться своими шедеврами и сегодня», — отметили учёные.