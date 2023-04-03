Наука и технологии
21:26, 03 апреля 2023
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Оказалось, что Да Винчи рисовал свои картины едой

Не веселья ради

Учёные обнаружили, что известные художники, такие как Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли и другие мастера эпохи Возрождения, возможно, экспериментировали со смешиванием яичного желтка с масляной краской. Это помогает защитить картины от влажности и предотвратить появление складок и пожелтение.

Оказалось, что Да Винчи рисовал свои картины едой

Фото: Unsplash

«Письменных источников по этому поводу очень мало, и до сих пор не проводилось ни одной научной работы по изучению этого предмета с такой глубиной», — пояснили авторы исследования.

Результаты их работы показывают, что даже с очень небольшим количеством яичного желтка можно добиться удивительного изменения свойств масляной краски. Дело в том, что белки яичного желтка подавляют поглощение воды краской во влажной среде.

Пока картины сохли, они также помогали предотвратить пожелтение и образование складок — «проблема, с которой сталкивался даже Леонардо да Винчи», как показало исследование. Художники «дали нам возможность любоваться своими шедеврами и сегодня», — отметили учёные.

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