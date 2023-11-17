Оказалось, что даже среди медведей в спячке есть «жаворонки» и «совы»Как много у нас общего!
В ходе генетического исследования ученые Университета штата Вашингтон раскрыли поразительную правду о спячке медведей гризли: их внутренние часы продолжают тикать. Вопреки мнению, что во время спячки медведи полностью прекращают обмен веществ, исследование показало, что выработка энергии у них происходит по суточному графику, что подчеркивает важную роль циркадных ритмов.
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Способность медведей поддерживать эти внутренние часы даже в состоянии спячки проливает свет на гибкость, которую обеспечивают организму эти ритмы.
В отличие от впавших в спячку грызунов, медведи во время спячки периодически совершают движения, следуя циркадному ритму с повышенной дневной активностью.
По мнению исследователей, такой измененный циркадный ритм во время спячки позволяет медведям пользоваться преимуществами суточного цикла при минимальных затратах энергии, что дает им возможность месяцами обходиться без пищи.