Оказалось, что даже среди медведей в спячке есть «жаворонки» и «совы»

Способность медведей поддерживать эти внутренние часы даже в состоянии спячки проливает свет на гибкость, которую обеспечивают организму эти ритмы.

В отличие от впавших в спячку грызунов, медведи во время спячки периодически совершают движения, следуя циркадному ритму с повышенной дневной активностью.

По мнению исследователей, такой измененный циркадный ритм во время спячки позволяет медведям пользоваться преимуществами суточного цикла при минимальных затратах энергии, что дает им возможность месяцами обходиться без пищи.