Оказалось, что «этичный» ИИ Adobe был обучен на данных конкурентов

По данным Bloomberg, небольшая часть (около 5%) из миллионов изображений, использованных для обучения Firefly, была получена из конкурирующего инструмента Midjourney. Хотя Adobe утверждает, что все данные для обучения прошли «строгий процесс модерации», опасения остаются, особенно если учесть, что источники данных Midjourney неизвестны. Некоторые предполагают, что Midjourney использует нелицензионные изображения из Интернета.

Это открытие противоречит предыдущим заявлениям Adobe. Выпуская Firefly, Adobe позиционировала его как «этичную» альтернативу конкурентам, подчеркивая, что в нем используются лицензионные данные. Этот шаг должен был успокоить корпоративных клиентов и развеять опасения по поводу нарушения авторских прав. Однако включение потенциально нелицензионных изображений, полученных от Midjourney, ставит крест на этой стратегии.