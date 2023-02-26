Оказалось, что Google получает прибыль от рекламы против абортов

Согласно расследованию, проведенному Observer, Google в Британии показывал рекламу кризисных центров беременности (CPC), которыми управляют организации, выступающие против абортов. Объявления показывались, когда пользователи искали информацию по запросам: «совет NHS по аборту», ​​«конфиденциальная поддержка по абортам» и «варианты при беременности».

CPC — это нерегулируемые клиники, которые часто выдают себя за нейтральные источники информации и консультаций, но на самом деле имеют скрытую цель отговорить женщин от услуг по прерыванию беременности. Было обнаружено, что некоторые из них используют тактику запугивания, дезинформацию и манипуляции, чтобы повлиять на решения женщин.