Оказалось, что гормон стресса по-разному влияет на сердце в зависимости от пола

В новой работе учёных интересовали факторы риска аритмии. Они разработали новый метод флуоресцентной визуализации, позволившей обнаружить реакцию мышиного сердца на гормоны в режиме реального времени.

Оказалось, что после выброса норадреналина у женщин определённые части сердечной мышцы быстрее возвращаются к нормальной работе, чем у мужчин. Это предварительно может говорить о меньшей предрасположенности женщин к развитию сердечной аритмии.