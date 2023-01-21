Оказалось, что гормон стресса по-разному влияет на сердце в зависимости от пола

16:23, 21 января 2023
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Оказалось, что гормон стресса по-разному влияет на сердце в зависимости от полаОт этого может зависеть предрасположенность к аритмии
Учёные выяснили, что сердца самцов и самок мышей по-разному реагируют на гормон стресса норадреналин.
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В новой работе учёных интересовали факторы риска аритмии. Они разработали новый метод флуоресцентной визуализации, позволившей обнаружить реакцию мышиного сердца на гормоны в режиме реального времени.
Оказалось, что после выброса норадреналина у женщин определённые части сердечной мышцы быстрее возвращаются к нормальной работе, чем у мужчин. Это предварительно может говорить о меньшей предрасположенности женщин к развитию сердечной аритмии.