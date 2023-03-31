Оказалось, что крысы совершают те же логические ошибки, что и люди

Исследователи-психологи Калифорнийского университета впервые показали, что данный тип логических ошибок не является исключительной прерогативой людей — крысы , похоже, совершают те же ошибки.

Сама проблема Линды звучит так. Представьте, что некой Линде 31 год, она одинока и очень умна, её профессия была связана с философией. Будучи студенткой, она глубоко интересовалась вопросами дискриминации и социальной справедливости, а также участвовала в антиядерных демонстрациях. Что более вероятно? 1) Линда работает кассиром в банке; 2) Линда работает кассиром в банке и активно участвует в феминистском движении. Подавляющее большинство людей выбирают второй вариант, хотя логически это менее вероятно, чем Линда, просто работающая кассиром.

В новой работе учёные разработали два эксперимента, в которых крысам нужно было оценить вероятность присутствия только звука или одновременно света и звука, чтобы получить пищевое вознаграждение. Грызунов обучали по двум сценариям:

Звук + свет = награда. Они получали сахарные шарики, если нажимали рычаг, когда звучал сигнал и горел постоянный свет; Белый шум = награда. Во втором сценарии крысы получали шарики, если нажимали рычаг во время воспроизведения белого шума и выключенного света.

Затем исследователи чередовали разные комбинации условий. Крысы реагировали соответствующим образом, стараясь не нажимать на рычаг в ответ на простой звук и нажимая на него в ответ на белый шум. Но когда учёные закрыли лампочку куском металла и воспроизвели звуки, животным пришлось угадывать, горит она или нет. Крысы гораздо чаще считали, что лампочка за пластиной горит.

По словам авторов, тенденция переоценивать вероятность того, что присутствовали и звук, и свет, даже если это не означало никакой награды, демонстрирует, что крысы подвержены тем же логическим ошибкам.