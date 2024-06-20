Наука и технологии
Опубликовано 20 июня 2024, 00:00
1 мин.

Оказалось, что люди стали накапливать социальные знания 600 000 лет назад

Что это значит
Недавнее исследование, анализирующее развитие изготовления каменных орудий труда, позволяет предположить, что люди начали накапливать социальные знания около 600 000 лет назад, что стало важнейшим событием, отличавшим наших предков от других приматов. Исследование Джонатана Пейджа и Чарльза Перро из Токийского технологического института проливает свет на то, когда люди перешли от простого копирования орудий к итеративным улучшениям и инновациям.
Оказалось, что люди стали накапливать социальные знания 600 000 лет назад
© Ferra

Анализируя сложность каменных орудий в разные периоды, исследователи определили, что инструменты, требующие более шести "процедур", скорее всего, опирались на "кумулятивную культуру". Более ранние инструменты, датируемые 3,3 миллиона лет, были простыми и требовали менее четырех процедур. В период с 1,8 миллиона до 600 000 лет назад сложность инструментов колебалась около порогового значения, что свидетельствует о наметившейся тенденции к развитию "кумулятивной культуры".

Этот момент совпадает с дивергенцией неандертальцев и современных людей, что подчеркивает его важность в эволюционной истории человечества, пишут ученые. Эта веха позволила нашим предкам со временем повысить технологическую изощренность, проложив путь к будущим инновациям и культурным достижениям.