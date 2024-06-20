Оказалось, что люди стали накапливать социальные знания 600 000 лет назад

Анализируя сложность каменных орудий в разные периоды, исследователи определили, что инструменты, требующие более шести "процедур", скорее всего, опирались на "кумулятивную культуру". Более ранние инструменты, датируемые 3,3 миллиона лет, были простыми и требовали менее четырех процедур. В период с 1,8 миллиона до 600 000 лет назад сложность инструментов колебалась около порогового значения, что свидетельствует о наметившейся тенденции к развитию "кумулятивной культуры".

Этот момент совпадает с дивергенцией неандертальцев и современных людей, что подчеркивает его важность в эволюционной истории человечества, пишут ученые. Эта веха позволила нашим предкам со временем повысить технологическую изощренность, проложив путь к будущим инновациям и культурным достижениям.