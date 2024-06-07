Оказалось, что морские цианобактерии умеют общаться

Опубликовано 07 июня 2024, 13:38
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Оказалось, что морские цианобактерии умеют общатьсяЧерез мембранные нанотрубки
Исследование группы ученых под руководством Марии дель Кармен Муньос из Университета Кордовы показало, что морские цианобактерии общаются с помощью мембранных нанотрубок. Работа, опубликованная в журнале Science Advances, демонстрирует, что эти крошечные трубки создают обменные мостики, позволяющие цианобактериям передавать вещества между клетками. Это открытие опровергает представление о том, что цианобактерии действуют изолированно, и предполагает, что они функционируют как сеть.
Цианобактерии, важнейшие фотосинтезирующие организмы, производящие более половины кислорода на Земле, как теперь выясняется, участвуют в прямых физических взаимодействиях. Это открытие может изменить наше понимание морских экосистем и поведения цианобактерий, отмечают ученые. В исследовании использовались сложные методы, включая флуоресцентную и электронную микроскопию, подтверждающие обмен материалами между клетками одного и разных поколений.
Исследователь Элиза Ангуло решил углубиться в эти вопросы, в частности изучить связь между доступностью питательных веществ и переносом молекул.