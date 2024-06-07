Оказалось, что морские цианобактерии умеют общаться

Цианобактерии, важнейшие фотосинтезирующие организмы, производящие более половины кислорода на Земле, как теперь выясняется, участвуют в прямых физических взаимодействиях. Это открытие может изменить наше понимание морских экосистем и поведения цианобактерий, отмечают ученые. В исследовании использовались сложные методы, включая флуоресцентную и электронную микроскопию, подтверждающие обмен материалами между клетками одного и разных поколений.

Исследователь Элиза Ангуло решил углубиться в эти вопросы, в частности изучить связь между доступностью питательных веществ и переносом молекул.