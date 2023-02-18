Оказалось, что наша планета загрязняет метеориты сразу по прибытии

В частности, исследователи обнаружили в метеоритах галит, кальцит и минералы сульфата кальция, которые образовались после пролёта через атмосферу Земли. Это загрязнение необходимо учитывать при изучении фрагментов в будущем.

Дело в том, что когда внеземной объект входит в атмосферу Земли, он не просто падает. Воздух перед ним нагревается, в результате чего внешняя часть метеороида изменяется.