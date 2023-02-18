Оказалось, что наша планета загрязняет метеориты сразу по прибытии

13:33, 18 февраля 2023
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Оказалось, что наша планета загрязняет метеориты сразу по прибытииЭто было очевидно
Учёные выяснили, что невозможно найти на Земле метеориты в «первозданном» виде. Короткого промежутка времени прохождения через атмосферу планет достаточно, чтобы в химическом составе породы произошли изменения.
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В частности, исследователи обнаружили в метеоритах галит, кальцит и минералы сульфата кальция, которые образовались после пролёта через атмосферу Земли. Это загрязнение необходимо учитывать при изучении фрагментов в будущем.
Дело в том, что когда внеземной объект входит в атмосферу Земли, он не просто падает. Воздух перед ним нагревается, в результате чего внешняя часть метеороида изменяется.