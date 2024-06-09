Оказалось, что «недавно» Млечный путь столкнулся с другой галактикой: нашли рябь

Это открытие, опубликованное в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), ставит под сомнение прежние предположения о том, что последнее крупное столкновение произошло 8−11 миллиардов лет назад.

Открытие основано на данных миссии Gaia, которая предоставила подробные карты движения более 100 000 звезд. Исследователи проанализировали звездную рябь, которая, как считается, является результатом межгалактических взаимодействий, и обнаружили это более позднее событие слияния.

Новые данные свидетельствуют о том, что в одно и то же время могло произойти несколько слияний, возможные следы которых еще предстоит обнаружить.