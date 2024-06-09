Оказалось, что «недавно» Млечный путь столкнулся с другой галактикой: нашли рябь

Опубликовано 09 июня 2024, 23:15
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Оказалось, что «недавно» Млечный путь столкнулся с другой галактикой: нашли рябьОбнаружено недавнее галактическое слияние Млечного Пути
Астрономы из Университета штата Пенсильвания и Политехнического института Ренсселаера обнаружили доказательства того, что галактика Млечный Путь претерпела недавнее слияние с неизвестной галактикой примерно 2−3 миллиарда лет назад, пишет Лента.ру.
Это открытие, опубликованное в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), ставит под сомнение прежние предположения о том, что последнее крупное столкновение произошло 8−11 миллиардов лет назад.
Открытие основано на данных миссии Gaia, которая предоставила подробные карты движения более 100 000 звезд. Исследователи проанализировали звездную рябь, которая, как считается, является результатом межгалактических взаимодействий, и обнаружили это более позднее событие слияния.
Новые данные свидетельствуют о том, что в одно и то же время могло произойти несколько слияний, возможные следы которых еще предстоит обнаружить.