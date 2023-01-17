Наука и технологии
21:42, 17 января 2023
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Оказалось, что самая древняя картина в мире создана не людьми

Точнее, не Homo sapiens

Один из самых горячо обсуждаемых вопросов в истории исследований неандертальцев заключался в том, создавали ли они искусство. И, кажется, учёные нашли этому подтверждение.

Оказалось, что самая древняя картина в мире создана не людьми

Фото: WH_Pics/Shutterstock

Известно, что по крайней мере 65 тысяч лет назад, неандертальцы использовали красные пигменты, чтобы рисовать отметки на стенах глубоких пещер в Испании. В пещере Ардалес недалеко от Малаги на юге Испании они раскрасили вогнутые участки ярко-белых сталактитов. А в пещере Мальтравьезо в Эстремадуре на западе страны они рисовали руками. Есть и другие примеры.

Оказалось, что самая древняя картина в мире создана не людьми

Paul Pettitt

Ещё позже, около 50 000 лет назад, у неандертальцев появились личные украшения. Они были ограничены частями тела животных — подвесками из зубов плотоядных, раковин и кусочков костей.

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