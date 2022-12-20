Оказалось, что самцы ос прокалывают противников острыми гениталиями

Осы могут наносить ядовитые укусы при нападении или защите, однако такая опция есть только у самок. Считается, что самцы ос безвредны, и в некоторых случаях это правда: им действительно не хватает приспособления для болезненного укуса. Но при изучении A. gibbifrons учёные заметили кое-что странное.

У самцов этого вида есть псевдожала, шипы на гениталиях. Некоторым насекомым такие шипы могут помочь удерживать самку во время спаривания. Однако в лабораторных условиях псевдожало A. gibbifrons не играло никакой роли в любовных утехах. Позже оказалось, что осы используют эти шипы для контратаки в сражениях с лягушками-хищниками.