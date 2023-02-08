Оказалось, что Советский Союз строил специальные самолёты для уничтожения аэростатов

Начиная с 1956 года Советский Союз регулярно сталкивался с дрейфующими аэростатами — всего было зафиксировано 4112 таких летательных аппаратов. Они могут нести как пропагандистскую литературу, так и разведывательное оборудование и бомбы. Из обнаруженного количества аэростатов советские ВВС сбили 793 аппарата.

Но для их уничтожения требовалось много боеприпасов, поэтому для этих целей был разработан специализированный самолёт М-17 с электрооптическим прицелом, позволяющим обнаруживать аэростаты диаметром около 30 метров на расстоянии до 40 км. Также самолёт получил дистанционно управляемую пушку ГШ-23.

К тому же для уничтожения аэростатов советские специалисты создали носитель лазерного оружия А-60. Заявлялось, что это оружие может стрелять в течение 50 секунд, а радар самолёта в связке с этим устройством может обнаруживать аэростаты на удалении 70 км.

М-17 был разработан в 1975 году, а первый полёт состоялся в 1981.