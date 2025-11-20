Оказалось, что тараканы выделяют ухудшающие воздух в доме токсичные вещества

Как известно, тараканы являются источником более 20 видов аллергенов, которые могут вызывать тяжёлые реакции. Теперь учёные подтвердили, что тараканы распространяют не только аллергены, но и эндотоксины — вещества, которые выделяются бактериями при разрушении клеток и могут вызывать воспаление, головные боли, кашель и раздражение дыхательных путей.

В кишечнике тараканов живёт множество бактерий, поэтому их фекалии содержат особенно много эндотоксинов. Исследование показало, что в зараженных тараканами домах эти вещества “встречаются в больших количествах”, особенно в кухнях.

Самки, кстати, выделяют эндотоксинов в несколько раз больше, чем самцы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.