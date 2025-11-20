Наука и технологии
Опубликовано 20 ноября 2025, 08:13
1 мин.

Оказалось, что тараканы выделяют ухудшающие воздух в доме токсичные вещества

Ещё одна причина от них избавляться
Тараканы могут значительно ухудшать здоровье жильцов, особенно детей, страдающих астмой и аллергией. Так, учёные из Университета штата Северная Каролина обнаружили, что чем больше тараканов в квартире, тем выше уровень аллергенов и опасных бактериальных токсинов — эндотоксинов — в воздухе и домашней пыли. После обработки помещений от насекомых эти показатели заметно снижались.
Как известно, тараканы являются источником более 20 видов аллергенов, которые могут вызывать тяжёлые реакции. Теперь учёные подтвердили, что тараканы распространяют не только аллергены, но и эндотоксины — вещества, которые выделяются бактериями при разрушении клеток и могут вызывать воспаление, головные боли, кашель и раздражение дыхательных путей.

В кишечнике тараканов живёт множество бактерий, поэтому их фекалии содержат особенно много эндотоксинов. Исследование показало, что в зараженных тараканами домах эти вещества “встречаются в больших количествах”, особенно в кухнях.

Самки, кстати, выделяют эндотоксинов в несколько раз больше, чем самцы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:newatlas
Автор:Максим Многословный
