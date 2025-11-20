Оказалось, что тараканы выделяют ухудшающие воздух в доме токсичные вещества

Оказалось, что тараканы выделяют ухудшающие воздух в доме токсичные веществаЕщё одна причина от них избавляться
Как известно, тараканы являются источником более 20 видов аллергенов, которые могут вызывать тяжёлые реакции. Теперь учёные подтвердили, что тараканы распространяют не только аллергены, но и эндотоксины — вещества, которые выделяются бактериями при разрушении клеток и могут вызывать воспаление, головные боли, кашель и раздражение дыхательных путей.
В кишечнике тараканов живёт множество бактерий, поэтому их фекалии содержат особенно много эндотоксинов. Исследование показало, что в зараженных тараканами домах эти вещества “встречаются в больших количествах”, особенно в кухнях.
Самки, кстати, выделяют эндотоксинов в несколько раз больше, чем самцы.
