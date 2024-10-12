Наука и технологии
Опубликовано 12 октября 2024, 03:00
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Оказалось, грибы умеют принимать решения и понимать форму предметов

Да, они на это способны
Исследователи из Токийского университета и Нагаока колледжа представили данные о когнитивных способностях грибов, оспаривая традиционные представления об интеллекте у организмов без мозга как такового. Исследование, опубликованное в журнале Fungal Ecology, подчеркивает способность грибов запоминать, обучаться и принимать решения, демонстрируя уровень «базальной когнитивности», ранее недооцененный.
Оказалось, грибы умеют принимать решения и понимать форму предметов

© Yu Fukasawa et al.

Ученые изучили мицелий, разлагающий древесину, и то, как он реагировал на различные пространственные расположения деревянных блоков. В «крестовом» расположении грибы образовали более плотные связи вокруг внешних блоков. Они служили стратегическими «аванпостами» для добычи, считают ученые. В свою очередь, в круговом расположении связи распределялись равномерно, и заметное отсутствие роста в центре указывало на отсутствие выгоды в расширении в «уже насыщенную область».

Эти результаты показывают, что грибы обмениваются информацией через свои обширные сети, регулируя модели роста в зависимости от окружающей среды.

Источник:Tohoku University
Автор:Максим Многословный
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