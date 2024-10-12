Оказалось, грибы умеют принимать решения и понимать форму предметов

Ученые изучили мицелий, разлагающий древесину, и то, как он реагировал на различные пространственные расположения деревянных блоков. В «крестовом» расположении грибы образовали более плотные связи вокруг внешних блоков. Они служили стратегическими «аванпостами» для добычи, считают ученые. В свою очередь, в круговом расположении связи распределялись равномерно, и заметное отсутствие роста в центре указывало на отсутствие выгоды в расширении в «уже насыщенную область».

Эти результаты показывают, что грибы обмениваются информацией через свои обширные сети, регулируя модели роста в зависимости от окружающей среды.