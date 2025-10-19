Оказалось, на Кавказе 10 млн лет назад обитали «ужасные» гиены весом до 400 кг

По оценкам ученых, взрослые гиены могли достигать 400 кг. Они питались крупными травоядными, включая безрогих носорогов, древних «лошадей» гиппарионов, оленеобразных, жирафовых и антилоп. На протяжении миллиона лет “ужасные” гиены были опаснее саблезубых тигров и других кошачьих.

Строение зубов и челюстей показывает, что гиены могли наносить сильные укусы и разгрызать кости. Пока неизвестно, охотились ли они в одиночку или группами.

Анатомически Dinocrocuta gigantea были похожи на современных гиен, но не были их предками — схожесть возникла в результате конвергентной эволюции.

В будущем исследователи планируют изучить останки гиен на территории России.