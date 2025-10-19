Оказалось, на Кавказе 10 млн лет назад обитали «ужасные» гиены весом до 400 кг

Опубликовано 19 октября 2025, 22:251 мин.
Оказалось, на Кавказе 10 млн лет назад обитали «ужасные» гиены весом до 400 кгТеперь доказано
Уральские ученые совместно с коллегами из Китая и Азербайджана подтвердили, что на территории современного Кавказа 10–9 миллионов лет назад жили гигантские «ужасные» гиены (Dinocrocuta gigantea). Доказательство нашли в фрагментах челюстей, обнаруженных в верхнемиоценовом местонахождении Эльдари.
По оценкам ученых, взрослые гиены могли достигать 400 кг. Они питались крупными травоядными, включая безрогих носорогов, древних «лошадей» гиппарионов, оленеобразных, жирафовых и антилоп. На протяжении миллиона лет “ужасные” гиены были опаснее саблезубых тигров и других кошачьих.
Строение зубов и челюстей показывает, что гиены могли наносить сильные укусы и разгрызать кости. Пока неизвестно, охотились ли они в одиночку или группами.
Анатомически Dinocrocuta gigantea были похожи на современных гиен, но не были их предками — схожесть возникла в результате конвергентной эволюции.
В будущем исследователи планируют изучить останки гиен на территории России.