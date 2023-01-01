Оказывается, древние кошки мигрировали вместе с людьми по всему миру

Около 10 000 лет назад люди впервые перешли от образа жизни охотников-собирателей к земледелию. Люди установили тесные связи с кошками, потому что они питались грызунами, которые пожирали запасы зерновых.

Лесли А. Лайонс собрала и проанализировала ДНК кошек в районе Ближнего Востока, а также со всей Европы, Азии и Африки, сравнив почти 200 различных генетических маркеров. Анализ генетики кошек в исследовании подтвердил теорию о том, что кошки, скорее всего, были впервые одомашнены только в районе Плодородного полумесяца, прежде чем начать мигрировать с людьми по всему миру.