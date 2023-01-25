Оказывается, люди способны понять «язык» обезьян

Исследователи проверили понимание людьми десяти наиболее распространённых жестов, используемых шимпанзе и бонобо с помощью онлайн-игры. Более 5500 участников попросили просмотреть 20 коротких видеороликов с жестами обезьян и выбрать значение жеста из четырёх возможных ответов.

Оказалось, что участники правильно интерпретировали значение жестов шимпанзе и бонобо более чем в 50% случаев. Результаты показывают, что, хотя мы больше не используем эти жесты, мы, возможно, сохранили понимание этой системы общения предков.