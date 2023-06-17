Оказывается, меры по борьбе с загрязнением воздуха не работают

Оказывается, меры по борьбе с загрязнением воздуха не работаютОни не успевают за исследованиями
Согласно отчету Международного агентства по изучению рака (IARC), загрязнение воздуха признано второй основной причиной рака легких и дыхательных путей во всем мире, вплотную за табакокурением. Количество исследований этой темы за последние 10 лет удвоилось, проливая все больше света на связь между загрязнением воздуха и раком легких. Однако, несмотря на растущее количество доказательств, действия правительств по снижению загрязнения воздуха отстают.
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Следует отметить, что загрязнение воздуха является значительным фактором, способствующим возникновению рака легких и дыхательных путей во всем мире, за исключением стран с низким уровнем дохода, где дым в «кухнях» является дополнительной проблемой, особенно для женщин и детей. Недавние исследования также связали загрязнение воздуха с другими видами рака, такими как рак груди и мочевого пузыря.
Диоксид азота, загрязняющий воздух от бензинового транспорта, был определен в качестве основного виновника заболевания. Более того, появляющиеся данные свидетельствуют о возможной связи между загрязнением воздуха и детской лейкемией.
Исследователи даже подняли вопрос о том, как загрязнение воздуха может влиять на прогрессирование рака и изменять эффективность химиотерапии.