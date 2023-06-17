Оказывается, меры по борьбе с загрязнением воздуха не работают

Следует отметить, что загрязнение воздуха является значительным фактором, способствующим возникновению рака легких и дыхательных путей во всем мире, за исключением стран с низким уровнем дохода, где дым в «кухнях» является дополнительной проблемой, особенно для женщин и детей. Недавние исследования также связали загрязнение воздуха с другими видами рака, такими как рак груди и мочевого пузыря.

Диоксид азота, загрязняющий воздух от бензинового транспорта, был определен в качестве основного виновника заболевания. Более того, появляющиеся данные свидетельствуют о возможной связи между загрязнением воздуха и детской лейкемией.

Исследователи даже подняли вопрос о том, как загрязнение воздуха может влиять на прогрессирование рака и изменять эффективность химиотерапии.