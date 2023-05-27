Оказывается, мозг птиц может переключать восприятие магнитного поля Земли

Команда обнаружила, что эта область удивительно гибкая, что позволяет птицам обрабатывать или игнорировать геомагнитную информацию по мере необходимости. Изучая белозобых воробьев, исследователи обнаружили, что кластер N активируется ночью, когда птицы мотивированы на миграцию, и замирает, когда они отдыхают в местах остановки.

Полученные результаты способствуют более широкому пониманию того, как животные ориентируются, и подчеркивают важность минимизации антропогенных помех, таких как ночное освещение и окна зданий, для защиты перелетных птиц.