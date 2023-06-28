Оказывается, орангутаны умеют «битбоксить»То есть издавать два звука одновременно
Согласно исследованию, проведенному Университетом Уорика, орангутанги обладают удивительным талантом — они могут издавать два различных звука одновременно, подобно певчим птицам или людям-битбоксерам.
Это открытие дает представление об эволюции, в том числе, и человеческой речи. Исследователи наблюдали за вокализующими орангутангами на Борнео и Суматре в общей сложности 3800 часов и обнаружили, что обе популяции демонстрируют один и тот же вокальный феномен.
Орангутанги, как и люди, обладают способностью издавать звонкие и беззвучные звуки одновременно. Например, самцы орангутангов на Борнео сочетают «чавканье» и «ворчание» во время столкновений, в то время как самки орангутангов на Суматре издают «писк поцелуя» и «перекличку», предупреждая о потенциальных угрозах.
Исследование подчеркивает, что вокальные способности человекообразных обезьян были недооценены по сравнению с птицами.