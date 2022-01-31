Оказывается, рыбы умеют разговаривать: об этом рассказали учёные

Исследователи из Корнельского университета (США) выяснили, что рыбы на самом деле общаются друг с другом при помощи звуков чаще, чем считалось ранее. Определённые же виды рыб даже используют этот способ уже как минимум 155 миллионов лет. Все полученные в ходе этого исследования данные были опубликованы в издании Ichthyology & Herpetology.

Среди лучеперых рыб оказалось 175 семейств, в которых две трети видов способны взаимодействовать с окружающими с помощью звуков. Также оказалось, что такой способ уже изменялся в ходе эволюции минимум 33 раза за несколько миллионов лет.