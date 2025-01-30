Океаны начал теплеть в четыре раза быстрее, чем в 1980-х годах

Исследование, опубликованное в журнале Environmental Research Letters, помогает объяснить рекордные температуры океана в 2023 и начале 2024 года. Ведущий автор работы профессор Крис Мерчант сравнивает потепление с ванной: в 1980-х годах горячий кран работал медленно, но теперь он включен на полную мощность. Единственный способ замедлить его — сократить выбросы углекислого газа.

Такое быстрое потепление вызвано энергетическим дисбалансом — Земля поглощает больше тепла от Солнца, чем отдает. С 2010 года этот дисбаланс увеличился почти вдвое из-за роста уровня парниковых газов и уменьшения количества солнечного света, отражающегося обратно в космос.

Эксперты предупреждают, что эта тенденция может сохраниться, и в ближайшие 20 лет потепление будет таким же сильным, как и за последние 40 лет.