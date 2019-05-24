Охранников общественного порядка в России снабдили ручными пулемётами

Как рассказал руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии, сейчас завершается апробация ручного пулемёта Калашникова РПК-16. Он показывает себя лучшим образом и должен будет принят на вооружение войсками национальной гвардии. Причём масштабы будущих закупок обещают быть «серьёзными».

РПК-16 использует два источника патронов для стрельбы. В целом ёмкость пулемёта составляет 95 патронов. Оружие довольно лёгкое — 4,5 кг. Скорострельность его равна 700 выстрелам в минуту.

Напомним, в основные задачи Росгвардии входят охрана общественного порядка, обеспечение территориальной целостности государства и контроль за деятельностью ведомственной охраны.