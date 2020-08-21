Окна вагонов в китайском метро заменили прозрачными OLED-экранами

Диагональ таких дисплеев составляет 55 дюймов. Пока они установлены только на некоторых ветках китайского метро, но LG намерена внедрить их по всей подземке.

Долгое время прозрачные дисплеи были лишь концептуальными разработками, которые демонстрировали на выставках. Теперь наконец они начали появляться в реальной жизни и даже оказались полезными. В LG говорят, что прозрачные экраны можно применять для самых разных целей.

Напомним, недавно Xiaomi представила первый коммерческий массовый прозрачный телевизор Mi TV Lux Transparent Edition. Компания оценила его в $7100 (около полумиллиона рублей).