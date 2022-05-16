Окно такси с сенсорным экраном? Китайцы показали, как это будет выглядеть

Как утверждает BOE, в этих прозрачных интерактивных окнах используется ведущая в отрасли технология прозрачных OLED-дисплеев. Размер экрана составляет 12,5 дюйма, а коэффициент прозрачности достигает 45%. Окна могут быть установлены как в качестве переднего, так и в качестве заднего стекла автомобиля со стороны пассажира.

На стёклах можно будет рисовать, просматривать навигационные данные, узнавать погоду и даже делать фотографии. Эти функции особенно привлекательны для служб такси — будет чем заняться пассажиру в пробке. Кроме того, BOE предлагает бизнес-идею: OLED-окна можно использовать в качестве места для видеорекламы.

Когда технология станет коммерчески доступной, пока неясно.