Наука и технологии
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Окно такси с сенсорным экраном? Китайцы показали, как это будет выглядеть

Развлечение для пассажира
Вы когда-нибудь рисовали пальцем на запотевших или замёрзших окнах в транспорте? А что насчёт рисования на сенсорном экране вместо окон? Именно такую технологию хочет реализовать пекинская компания BOE.
Окно такси с сенсорным экраном? Китайцы показали, как это будет выглядеть

BOE представила новый тип экрана — Transparent OLED Interactive Window (прозрачное интерактивное OLED-окно).

Окно такси с сенсорным экраном? Китайцы показали, как это будет выглядеть

Как утверждает BOE, в этих прозрачных интерактивных окнах используется ведущая в отрасли технология прозрачных OLED-дисплеев. Размер экрана составляет 12,5 дюйма, а коэффициент прозрачности достигает 45%. Окна могут быть установлены как в качестве переднего, так и в качестве заднего стекла автомобиля со стороны пассажира.

На стёклах можно будет рисовать, просматривать навигационные данные, узнавать погоду и даже делать фотографии. Эти функции особенно привлекательны для служб такси — будет чем заняться пассажиру в пробке. Кроме того, BOE предлагает бизнес-идею: OLED-окна можно использовать в качестве места для видеорекламы.

Когда технология станет коммерчески доступной, пока неясно.

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