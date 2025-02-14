Окно во Вселенную: ученые обнаружили самое «энергичное» нейтрино в истории

Нейтрино, получившее название KM3−23 0213A, было обнаружено 13 февраля 2023 года глубоководным телескопом ARCA у побережья Сицилии. Оно оставило четкий след в детекторе, подтвердив, что пришло из космоса. Нейтрино, почти безмассовые частицы, которые почти не взаимодействуют с веществом, образуются при таких бурных космических явлениях, как черные дыры, сверхновые и гамма-всплески.

Массивная подводная обсерватория KM3NeT, строительство которой еще не завершено, предназначена для изучения этих неуловимых частиц. Она использует морскую воду для обнаружения слабых световых сигналов, возникающих при взаимодействии нейтрино. По словам ученых, это открытие доказывает потенциал телескопа даже при наличии лишь части его детекторов.

Хотя точное происхождение этого нейтрино остается неясным, будущие обнаружения помогут ученым точно определить источники космических нейтрино.