Около 1 млн смертей в Латинской Америке вызвано экстремальными температурами

Чтобы оценить, сколько людей умерло от сильной жары или холода, исследователи изучили данные о смертности за период с 2002 по 2015 год из регистров 326 городов с населением более 100 000 человек в девяти странах Латинской Америки. Они рассчитали среднесуточные температуры и оценили температурный диапазон для каждого города на основе набора данных об атмосферных условиях. Если смерть наступала либо в 18 самых жарких, либо в 18 самых холодных дней они связывали ее с экстремальными температурами.

Используя статистическую модель, исследователи сравнили риск смерти в очень жаркие и холодные дни с риском смерти в умеренные дни. Они обнаружили, что в латиноамериканских мегаполисах почти 1 миллион случаев смерти в эти годы произошли в дни экстремальной жары и холода.

Экстремальные температуры часто связаны со смертями от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Экстремальная жара заставляет сердце перекачивать больше крови, вызывает обезвоживание и легочный стресс. Экстремальный холод, с другой стороны, может заставить сердце перекачивать меньше крови, вызвать гипотонию и, в некоторых случаях, отказ органов.

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