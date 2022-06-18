Около 2 млрд объектов: телескоп Gaia открывает новые пути в изучении космоса

Миссия Gaia Европейского космического агентства (ЕКА) строит сверхточную трехмерную карту нашей галактики, наблюдая почти два миллиарда звезд или примерно один процент всех звезд в галактике. Gaia собирает научные данные с июля 2014 года.

Данные Gaia позволяют, например, определить орбиты астероидов и экзопланет, а также их физические свойства. Данные помогают раскрыть происхождение и будущую эволюцию Солнечной системы и Млечного Пути, а также понять эволюцию звездных и планетарных систем.

Последние данные включают, например, химический состав, температуру, цвет, массу, яркость и возраст звезд. Новый релиз включает в себя крупнейший в истории каталог бинарных звезд для Млечного Пути, более 150 000 объектов Солнечной системы, в основном астероиды, но также и спутники планет, а также миллионы галактик и квазаров за пределами Млечного Пути.

На основе этих данных астрономы меняют представление об астероидах в нашей Солнечной системе, экзопланетах и звездах во Млечном путе, а также об окружающих нас галактик-спутников.