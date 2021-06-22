Около половины россиян признались в интернет-зависимости

Наука и технологии
Сегодня в 12:45
Около половины россиян признались в интернет-зависимостиА что вы думаете о себе?
Опрос SuperJob показал, что 42% россиян видят у себя признаки цифровой зависимости. Каждый пятый из опрошенных рассказал, что каждый день практикует отдых от интернета и гаджетов.
В исследовании участвовали 1600 человек из всех округов России. 11% респондентов заявили, что уверены в своей интернет-зависимости. 31% выбрал вариант ответа «скорее уверен». 58% опрошенных отрицали у себя наличие зависимости от цифровых устройств и интернета.
Женщины немного чаще мужчин признавались в зависимости. Наименее зависимыми оказались люди старше 45 лет (32%).
Каждый десятый россиянин рассказал, что раз в неделю устраивает себе отдых от гаджетов и интернета. 54% опрошенных никогда сознательно не отказываются от использования интернета