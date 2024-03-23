Около $90: в Сети всплыла информация об ультрабюджетном Poco C61

Судя по просочившимся рендерам, Poco C61, похоже, будет иметь знакомый дизайн. Модуль задней камеры содержит два датчика и светодиодную вспышку. Сканер отпечатков пальцев, скорее всего, расположен сбоку.

По слухам, под капотом у Poco C61 будет стоять MediaTek Helio G36 SoC — бюджетный чипсет, который часто встречается в смартфонах начального уровня. Скорее всего, он будет поставляться в двух конфигурациях памяти: 4 ГБ/64 ГБ и 6 ГБ/128 ГБ. Дисплей, как ожидается, будет 6,71-дюймовым HD+ LCD с частотой 90 Гц и защитой Gorilla Glass 3. Аккумулятор, по слухам, будет емкостью 5 000 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядки.

По слухам, Poco C61 оснащен 5-Мп селфи-камерой и двойной задней камерой, состоящей из 8-Мп основного датчика и вспомогательного 0,08-Мп, который, вероятно, является датчиком глубины.

Интересно, что технические характеристики Poco C61 кажутся очень похожими на Redmi A3, который был представлен в Индии еще в феврале. Это позволяет предположить, что Poco C61 может быть ребрендинговой версией Redmi A3.

Цена на Poco C61, по тем же самым слухам, начинается от 7 499 рупий (около $ 90) за вариант с 4 ГБ/64 ГБ.