Околоземные спутники теперь мешают не только снимкам с Земли, но и космическим обсерваториям

"Астрономия пострадает", - сказал Джонатан Макдауэлл, астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики "Будет наука, которая будет стоить значительно дороже. Будут вещи, которые мы пропустим".

“Хаббл” в свое время сделал революционные открытия: среди которых помощь в вычислении возраста Вселенной (13,8 млрд лет), доказательства того, что в центре большинства галактик находится сверхмассивная черная дыра.