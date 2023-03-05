Околоземные спутники теперь мешают не только снимкам с Земли, но и космическим обсерваториям“Астрономия пострадает. Будут вещи, которые мы пропустим”
Космический телескоп "Хаббл" находится под угрозой. Но дело не в том, что его может сбить пролетающий мимо астероид, виновато человечество. Частные компании запускают тысячи спутников, которые мешают делать качественные фотографии, создавая длинные яркие полосы света, которые невозможно удалить.
Фото: NASA, ESA, Kruk et al.
Новое исследование показывает увеличение процента изображений, сделанных “Хабблом” и испорченных пролетающими на пути его объектива спутниками. При этом были исследованы данные, собранные к 2021 году. С тех пор SpaceX и другие компании запустили еще тысячи спутников.
"Астрономия пострадает", - сказал Джонатан Макдауэлл, астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики "Будет наука, которая будет стоить значительно дороже. Будут вещи, которые мы пропустим".
“Хаббл” в свое время сделал революционные открытия: среди которых помощь в вычислении возраста Вселенной (13,8 млрд лет), доказательства того, что в центре большинства галактик находится сверхмассивная черная дыра.