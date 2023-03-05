Наука и технологии
12:59, 05 марта 2023
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Околоземные спутники теперь мешают не только снимкам с Земли, но и космическим обсерваториям

“Астрономия пострадает. Будут вещи, которые мы пропустим”

Космический телескоп "Хаббл" находится под угрозой. Но дело не в том, что его может сбить пролетающий мимо астероид, виновато человечество. Частные компании запускают тысячи спутников, которые мешают делать качественные фотографии, создавая длинные яркие полосы света, которые невозможно удалить.

Околоземные спутники теперь мешают не только снимкам с Земли, но и космическим обсерваториям

Фото: NASA, ESA, Kruk et al.

Новое исследование показывает увеличение процента изображений, сделанных “Хабблом” и испорченных пролетающими на пути его объектива спутниками. При этом были исследованы данные, собранные к 2021 году. С тех пор SpaceX и другие компании запустили еще тысячи спутников.

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Фото: NASA, ESA, Kruk et al.

"Астрономия пострадает", - сказал Джонатан Макдауэлл, астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики "Будет наука, которая будет стоить значительно дороже. Будут вещи, которые мы пропустим".

“Хаббл” в свое время сделал революционные открытия: среди которых помощь в вычислении возраста Вселенной (13,8 млрд лет), доказательства того, что в центре большинства галактик находится сверхмассивная черная дыра.

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