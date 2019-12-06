Окрашивание волос оказалось способно спровоцировать развитие рака

Об этом исследователи из Национального института здоровья США (NIH) рассказали в докладе для журнала IJC.

Учёные проанализировали данные 46 709 женщин и обнаружили корреляцию между тем, как часто они использовали краску для волос в течение года перед исследованием, и риском заболеть раком. Он оказался повышен на 8% у тех, кто красился чаще.

Интересно, что у афроамериканских женщин регулярное использование красителей было связано с ещё более повышенным риском рака молочной железы — 60%.

При этом риск развития заболевания почти не увеличивается при применении временного красителя без токсических элементов.

Что касается химических выпрямителей для волос, то из-за них шансы заболеть раком выросли на 30%.