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Окрашивание волос оказалось способно спровоцировать развитие рака
Рака молочной железы
Американские учёные пришли к выводу, что постоянное окрашивание волос и химическое выпрямление увеличивает риск рака молочной железы.
Об этом исследователи из Национального института здоровья США (NIH) рассказали в докладе для журнала IJC.
Учёные проанализировали данные 46 709 женщин и обнаружили корреляцию между тем, как часто они использовали краску для волос в течение года перед исследованием, и риском заболеть раком. Он оказался повышен на 8% у тех, кто красился чаще.
Интересно, что у афроамериканских женщин регулярное использование красителей было связано с ещё более повышенным риском рака молочной железы — 60%.
При этом риск развития заболевания почти не увеличивается при применении временного красителя без токсических элементов.
Что касается химических выпрямителей для волос, то из-за них шансы заболеть раком выросли на 30%.