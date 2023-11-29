Окунитесь в виртуальную реальность всем телом: HTC представила трекеры для своего VR-шлема

Окунитесь в виртуальную реальность всем телом: HTC представила трекеры для своего VR-шлемаVR-рынок развивается «бешеными» темпами
HTC представила новые трекеры для своего VR-шлема. HTC представила свою последнюю разработку - трекер Vive Ultimate Tracker. По цене 199 долларов он повышает уровень погружения в виртуальную реальность, предлагая многоточечное отслеживание всего тела.
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Он обеспечивает бесшовную точность 6DoF и избавляет от необходимости использования базовых станций. Ultimate Tracker весит всего 94 грамма и отличается универсальностью: он легко крепится к аксессуарам, например, к спортивному снаряжению, что позволяет использовать его в самых разных областях, от спортивных тренировок до танцев в VR.
Разработанный как для элитных спортсменов, так и для обычных геймеров, трекер с технологией самостоятельного отслеживания обеспечивает реалистичность и погружение в процесс без ограничений, связанных с традиционными базовыми станциями.
HTC предполагает, что в будущем Ultimate Tracker будет работать даже независимо от таких приложений, как SteamVR, и намекает на предстоящие бета-версии, которые расширят сферу его применения и, возможно, изменят промышленное использование.