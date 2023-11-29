Окунитесь в виртуальную реальность всем телом: HTC представила трекеры для своего VR-шлема

Разработанный как для элитных спортсменов, так и для обычных геймеров, трекер с технологией самостоятельного отслеживания обеспечивает реалистичность и погружение в процесс без ограничений, связанных с традиционными базовыми станциями.

HTC предполагает, что в будущем Ultimate Tracker будет работать даже независимо от таких приложений, как SteamVR, и намекает на предстоящие бета-версии, которые расширят сферу его применения и, возможно, изменят промышленное использование.