Оленья кровь оказалась натуральным заменителем антибиотиков

Клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма, — самое распространённое заболевание, передаваемое через укусы клещей. Любопытно, что хотя насекомые активно кормятся на крупных копытных, таких как белохвостые олени, сами животные боррелиями не заражены. Учёные предполагали, что в организме оленя что-то убивает бактерии, не давая им размножаться, но до сих пор никто не проводил эксперименты, чтобы выяснить, как это происходит.

Микробиологи решили заполнить этот пробел и получили сыворотку крови белохвостых оленей. Они вырастили возбудителей боррелиоза в лабораторных условиях и подвергли их воздействию сыворотки. Это уничтожило все бактерии.

Теперь исследователям предстоит узнать точные механизмы воздействия сыворотки на возбудителя болезни Лайма.