Оливки: у наушников Google Pixel Buds Pro 2 появится новый цвет

Ранее в утечках уже упоминались два зелёных оттенка для будущих телефонов Pixel 11. Похоже, компания добавила этот цвет, чтобы он сочетался с грядущими смартфонами.

После выхода «Олива» станет пятым вариантом расцветки для Pixel Buds Pro 2. Сейчас они доступны в цветах Лунный камень (Moonstone), Фарфор (Porcelain), Пион (Peony) и Лесной орех (Hazel). Все характеристики останутся прежними.