Оливковое масло оказалось способно улучшить память

В новом исследовании участвовали 25 человек с лёгкими когнитивными нарушениями. Они потребляли 30 миллилитров или около трёх столовых ложек оливкового масла в день в течение шести месяцев. 13 участников пили оливковое масло первого холодного отжима, а 12 — рафинированное оливковое масло. Первый тип богат фенолами.

Участники прошли несколько тестов до и после употребления оливкового масла, включая МРТ, серию когнитивных тестов и анализ крови на биомаркеры, связанные с болезнью Альцгеймера. Оказалось, что оба типа масла улучшают когнитивную функцию. Первый изменял функцию гематоэнцефалического барьера и функциональную связь между различными областями мозга, а второй — увеличивал функциональную активацию мозга в задачах памяти в областях мозга, участвующих в познании.

«Хотя нам нужны дополнительные исследования, чтобы понять механизмы, с помощью которых оливковое масло оказывает такое воздействие на людей, результаты наших доклинических исследований на мышиных моделях болезни Альцгеймера показали, что масло первого холодного отжима облегчает несколько патологических признаков», — отметили учёные.