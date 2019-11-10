Наука и технологии
Сегодня 16:07
Olympus откажется от производства камер из-за падения спроса на них
Это один из крупнейших производителей фототехники
Источники сообщили, что подразделение Olympus, выпускающее фототехнику, похоже, скоро закроется. Проблема в том, что люди демонстрируют всё меньший интерес к камерам, а это приводит к падению финансовых показателей производителя.
Отчёт Olympus за последний квартал показал, что производство фототехники стало одним из самых провальных направлений компании. Подразделение не только продемонстрировало уменьшение дохода в годовом выражении, но и оказалось убыточным. Причина тому — сокращение спроса на камеры. Так, продажи беззеркальной фототехники Olympus упали на 18% за год.
Источники рассказали, что в подразделении чувствуется нестабильность и неопределённость, сотрудники увольняются и ищут новую работу. Сообщается, что официальное заявление о закрытии подразделения прозвучит в течение следующего квартала. Также журналисты предполагают, что сотрудники и оборудование Olympus после закрытия могут быть переданы Sony или Samsung.