Olympus откажется от производства камер из-за падения спроса на них

Отчёт Olympus за последний квартал показал, что производство фототехники стало одним из самых провальных направлений компании. Подразделение не только продемонстрировало уменьшение дохода в годовом выражении, но и оказалось убыточным. Причина тому — сокращение спроса на камеры. Так, продажи беззеркальной фототехники Olympus упали на 18% за год.

Источники рассказали, что в подразделении чувствуется нестабильность и неопределённость, сотрудники увольняются и ищут новую работу. Сообщается, что официальное заявление о закрытии подразделения прозвучит в течение следующего квартала. Также журналисты предполагают, что сотрудники и оборудование Olympus после закрытия могут быть переданы Sony или Samsung.