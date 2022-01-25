Омикрон оказался самым живучим во внешней среде коронавирусом

Исследователи смотрели, как разные варианты коронавируса выживают на разных поверхностях: пластике и человеческой коже. Максимальное время выживание фиксировали, если собранный с поверхности вирус мог заразить 50% клеток в культуре.

Наилучшие показатели были у «Омикрона». Он продержался 193,5 часа на пластике и 21,1 часа на коже. Далее идёт альфа-вариант коронавируса — 191,3 часа на пластике и 19,6 часа на коже. У «Дельты» показатели составили 114 часов на пластике и 16,8 часа на коже.

Также учёные выяснили, что чтобы устранить «Омикрон» на пластике нужны 15 секунд обработки 40-процентным этанолом. На коже все штаммы коронавируса исчезали спустя 15 секунд обработки 35-процентным этанолом.