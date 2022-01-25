Омикрон оказался самым живучим во внешней среде коронавирусом

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Омикрон оказался самым живучим во внешней среде коронавирусомДолго держится на коже и пластике
Японские учёные обнаружили, что штамм коронавируса «Омикрон» дольше сохраняется во внешней среде, чем другие варианты вируса. На коже он может «жить» до суток. Это могло стать одним из факторов высокой заразности штамма.
Исследователи смотрели, как разные варианты коронавируса выживают на разных поверхностях: пластике и человеческой коже. Максимальное время выживание фиксировали, если собранный с поверхности вирус мог заразить 50% клеток в культуре.
Наилучшие показатели были у «Омикрона». Он продержался 193,5 часа на пластике и 21,1 часа на коже. Далее идёт альфа-вариант коронавируса — 191,3 часа на пластике и 19,6 часа на коже. У «Дельты» показатели составили 114 часов на пластике и 16,8 часа на коже.
Также учёные выяснили, что чтобы устранить «Омикрон» на пластике нужны 15 секунд обработки 40-процентным этанолом. На коже все штаммы коронавируса исчезали спустя 15 секунд обработки 35-процентным этанолом.
Источник: N+1