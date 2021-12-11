«Омикрон» вызвал лёгкий COVID у людей, привитых тремя дозами

Сообщается, что у всех заражённых пациентов в итоге появились симптомы COVID-19. Но болезнь протекала легко: никому не потребовалась госпитализация. Пациенты были людьми в возрасте от 25 до 39 лет. Раньше никто из группы не болел ковидом. Шесть пациентов прошли полный курс вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech, пять из них получили даже третью дозу этой же вакцины, а один — повторно привился вакциной Moderna. Ещё один человек получил первую дозу вакцины Vaxzevria, а потом привился двумя дозами препарата Pfizer/BioNTech.

Положительным тест на коронавирус оказался у пятерых человек. Но симптомы развились у всех. Исследователи пришли к выводу, что полная вакцинация с бустерной дозой является хорошей защитой от тяжёлой формы коронавирусной инфекции. Однако «омикрон» в целом может обходить иммунитет, сформированный мРНК-вакцинами.

Стоит отметить, что в исследовании участвовали очень мало человек.