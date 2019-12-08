Омский депутат снабдил бездомных GPS-трекерами для исследования свалок

Депутат рассказал, что сначала были найдены точки, популярные у бездомных. Места, где они занимаются сортировкой. Затем людей оснастили трекерами. Чиновник хотел понять, где именно сваливают мусор на закрытом официально Ленинском полигоне в Омске. Как оказалось, свалка вышла далеко за пределы очерченной зоны, и отходы обнаружились на землях естественного ландшафта. То есть полигон работает незаконно.

Конечно же, сам депутат считает инициативу благим делом. Но журналисты уже выразили сомнения в этичности поступка. Впрочем организаторы инициативы утверждают, что все участники дали своё согласие.