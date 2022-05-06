«Он может сделать только хуже»: Билл Гейтс усомнился в успехе Илона Маска по покупке Twitter

Выступая в среду на саммите генеральных директоров Wall Street Journal, Билл Гейтс сказал, что неясно, как Маск изменит Twitter, а также выразил обеспокоенность по поводу распространения дезинформации в социальных сетях.

При этом сооснователь Microsoft признал, что послужной список Маска в других компаниях впечатляет. Гейтс сказал, что, по его мнению, Илон проделал хорошую работу по созданию отличных команд в этих компаниях.

Ранее Маск говорил, что хочет сделать Twitter площадкой со свободой слова. Кроме того, он упоминал о возможности взимать с коммерческих и государственных аккаунтов «незначительную плату» за использование соцсети.