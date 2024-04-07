Он вам не дикарь: найдена сложная обработка дерева ранним 300000-летним человеком

В 1994 году находка удивительно хорошо сохранившихся копий и метательных палок потрясла мир. В ходе дальнейших раскопок было обнаружено множество деревянных предметов, включая инструменты и оружие, из бывшего поселения на берегу озера, относящегося к межледниковому периоду.

В недавнем междисциплинарном исследовании, в котором приняли участие ученые из Германии и Великобритании, для анализа этих деревянных находок использовались передовые методы 3D-микроскопии и микротомографии. Этот анализ пролил свет на ранее неизвестные методы обработки дерева, использовавшиеся ранними людьми.

В ходе исследования были обнаружены свидетельства обширной обработки древесины, включая использование «техники расщепления» для создания острых орудий для таких задач, как разделка животных. Исследователи полагают, что деревянные инструменты не просто изготавливались в другом месте и привозились на место, но и ремонтировались и перерабатывались на месте. Это говорит о том, что здесь было хорошо обустроенное поселение, в котором основное внимание уделялось охоте и обслуживанию орудий труда.