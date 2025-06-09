«Он заплатит»: Трамп пообещал наказать Маска, если тот перейдет на сторону демократов

Об этом он заявил в беседе с NBC News, отметив, что не намерен налаживать отношения с главой SpaceX и Tesla после недавнего публичного конфликта.

Трамп не уточнил, какие именно меры готов предпринять, но ранее уже намекал на возможность отмены миллиардных госконтрактов для компаний Маска. Кроме того, его союзник Стив Бэннон призывал начать расследование в отношении предпринимателя и даже предлагал задействовать Закон о производстве в оборонных целях для контроля над его бизнесом.

Напряжение между двумя миллиардерами возросло после серии удалённых постов Маска, в которых он обвинил Трампа в сокрытии связи с Джеффри Эпштейном и поддержал идею импичмента президента.

На это Трамп отреагировал сдержанно, назвав обвинения «старой новостью» и заявил, что «не имеет к этому отношения». Несмотря на временное «затишье», обе стороны пока не проявляют желания примириться.