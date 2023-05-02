«Он знает, о чём говорит»: Илон Маск прокомментировал слова родоначальника ИИ об опасности технологии

«Он знает, о чём говорит»: Илон Маск прокомментировал слова родоначальника ИИ об опасности технологииПустая паника или осмысленная обеспокоенность?
Илон Маск присоединился к опасениям Джеффри Хинтона, известного как «крёстный отец искусственного интеллекта», относительно возможных угроз стремительного развития ИИ.
Основатель SpaceX отреагировал на статью Breitbart на эту тему, твитнув: «Хинтон знает, о чём говорит».
Стоит отметить, что ранее Хинтон, экс-сотрудник Google, дал интервью The New York Times, в котором выразил свою обеспокоенность тем, что будущие версии ИИ могут навредить человечеству.
Он поделился опасениями о распространении ложной информации и других проблемах, связанных с искусственным интеллектом.
При этом Илон Маск также несколько лет к ряду предупреждает о возможных опасностях данной технологии. Недавно он подписал открытое письмо, призывающее к шестимесячной паузе в разработке продвинутого ИИ.
Что интересно, в то же время предприниматель активно разрабатывает собственный аналог ChatGPT.