"Она не сможет обеспечить всестороннюю защиту": США поставили Украине восемь комплексов NASAMS

Представитель Пентагона уточнил, что "около восьми систем находятся в пути", при это он “точно не знает, где они сейчас в цепочке поставок, но они уже в пути”. “И я думаю, это важно”, - сказал Плам.

Вооруженные силы Украины столкнутся с серьезными проблемами при внедрении противоракетных систем на своей территории, пояснил чиновник.

К тому же он указал на отсутствие противоракетного щита на Украине.