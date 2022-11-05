"Она не сможет обеспечить всестороннюю защиту": США поставили Украине восемь комплексов NASAMS

"Она не сможет обеспечить всестороннюю защиту": США поставили Украине восемь комплексов NASAMSА также прокомментировали отсутствие противоракетного щита в стране
США направили на Украину восемь зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, которые могут попасть на места расположения уже в ближайшее время, заявил помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам, пишет ТАСС.
Представитель Пентагона уточнил, что "около восьми систем находятся в пути", при это он “точно не знает, где они сейчас в цепочке поставок, но они уже в пути”. “И я думаю, это важно”, - сказал Плам.
Вооруженные силы Украины столкнутся с серьезными проблемами при внедрении противоракетных систем на своей территории, пояснил чиновник.
К тому же он указал на отсутствие противоракетного щита на Украине.
Очевидно, что для защиты нужны противоракетные системы. Я думаю, что одна из проблем, с которыми сталкивается Украина, заключается в том, что она не сможет обеспечить всестороннюю защиту. У вас не может быть щита. И если бы у вас было 10, или 20, или 30 систем, куда бы они пошли? Что вы будете защищать? Это проблема принятия решения в сфере обороны