OnePlus допустила утечку данных владельцев своих смартфонов

Эти данные люди указывали при оформлении заказов. OnePlus утверждает, что платёжная информация, пароли и логины остались в безопасности. Этим новая утечка отличается от прошлогодней, когда в руки третьих лиц попали даже данные банковских карт.

Проблему OnePlus обнаружила во время мониторинга систем. Компания тут же предприняла попытки остановить вторжение и усилить защиту. Сообщается, что в системе больше нет подобных уязвимостей.

Всем пользователям, чьи данные «утекли» OnePlus отправила сообщения на почту. Поэтому владельцам смартфонов компании стоит проверить почтовый ящик. Пострадавшие пользователи могут также начать получать фишинговые письма и спам.