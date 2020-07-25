OnePlus по ошибке рассекретила почтовые адреса пользователей

Как правило, при массовой рассылке писем на электронную почту компании используют функцию BCC или Скрытая копия. Она позволяет, собственно, скрыть получателей: никто не хочет, чтобы его адрес увидел кто-то, кто не должен был.

На этой неделе OnePlus делала рассылку по поводу некого исследования и забыла воспользоваться функцией BCC. В итоге были слиты почтовые адреса около 271 человека. PhoneArena пишет, что рассылка, вероятно, пришла тем, кто подписался на пользовательские опросы после обновления OxygenOS 10.5.11.

Эта неурядица могла бы пройти незамеченной, если бы не репутация компании OnePlus, которая уже несколько раз допускала утечки данных своих клиентов.