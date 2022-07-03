OnePlus выпустит очень бюджетные наушники

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OnePlus выпустит очень бюджетные наушникиУже в этом году
В третьем квартале 2022 года ожидается запуск самых доступных беспроводных наушников OnePlus. Называться они будут Nord Buds CE, а их ориентировочная стоимость – до 1500 рублей.
Название этой модели было подтверждено сертификацией Bluetooth SIG, а MySmartPrice узнал от аналитика Мукула Шармы о ценовом диапазоне, цветовых вариантах и сроках запуска предстоящих Nord Buds CE.
OnePlus Nord Buds CE станут самыми доступными беспроводными наушниками бренда. Цена Nord Buds CE будет варьироваться от 1 500 до 2 000 рупий (1083 - 1444 рублей). Далее, что касается цветовых решений, Buds CE TWS будут доступны в двух цветовых вариантах 一 Moonlight White (белый) и Misty Grey (серый).
Технические характеристики и особенности OnePlus Nord Buds CE пока неизвестны. Согласно базе данных Bluetooth SIG, Nord Buds CE будут использовать Bluetooth 5.2.
Источник:MySmartPrice
Автор:Максим МногословныйТеги:
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